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Космонавт помог актрисе добиться правдоподобия образа
Герой СССР Александр Лавейкин и актриса Анастасия Егорова возле экспонатов «Белка» и «Стрелка» в Музее Космонавтики / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Космонавт помог актрисе добиться правдоподобия образа

Юлия Зыкина

Культура

Накануне минувших выходных началась Всемирная неделя космоса. К этому событию в Театре Наций подготовили моноспектакль «Наше все... Циолковский», на генеральной репетиции которого побывал космонавт, герой Советского Союза Александр Лавейкин.

Перед тем как посмотреть постановку, Александр Иванович устроил для актрисы Анастасии Егоровой, играющей роль Любови Циолковской, мини-экскурсию по Музею космонавтики и рассказал о своем полете на орбиту.

— Девять лет я ждал, чтобы меня отправили в космос. И когда впервые мне удалось подойти к иллюминатору, я увидел то, о чем мечтал Циолковский. Передо мной была вся вселенная, — рассказал Лавейкин.

Времени скучать на орбитальной космической станции не было. Необходимо было заполнять бортовую документацию, проводить много опытов и исследований. Космонавтам даже удалось заснять черную дыру.

Во время отдыха космонавты пели любимые песни.

— Сначала это были песни Визбора. Но мы взяли с собой гитару, и Юрий Романенко, научившись от меня пяти аккордам, написал свои, — поделился космонавт.

Анастасия рассказала, что эта встреча помогла ей еще больше погрузиться в космическую тематику.

— Мы провели много исследований перед тем, как поставить спектакль. Изучали архивы Российской академии наук, ездили в Калугу, даже общались с родственницей Циолковского Еленой Тимошенковой, — рассказала актриса. — Надеюсь, зрители оценят нашу постановку.

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