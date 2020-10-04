Романтика плацкартного вагона дополнится комфортными деталями

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новый плацкартный вагон представили москвичам на площади Павелецкого вокзала. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, чем он отличается от старого и какие новшества использовались при оснащении подвижного состава.

Пройти мимо презентации сложно, модульный вагон в натуральную величину — первое, что видишь на выходе из вокзала. Он открыт для посещения всем желающим: главное — позаботиться о наличии маски и перчаток. Без них «на борт» не пустят.

Представленный концепт вагона в более широком габарите «Т» — первый в мире плацкарт нового поколения. Он на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее привычного.

Для более комфортной поездки спальное место увеличили на 12 и 15 сантиметров для боковых и обычных полок. Кроме того, изменилась и ширина прохода.

— Благодаря новым габаритам получилось сделать больше и багажные полки, — рассказал заместитель директора «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов. — Мы добавили четыре дополнительных места и еще один туалет.

Он пояснил, что в первом квартале 2021 года стартовая партия будет выпущена на линию для проведения испытаний. А во второй половине года создатели планируют уже сформировать составы и пустить их по южному направлению.

Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта компании-производителя Александр Лошманов уточнил, что основная задача проекта — сохранить романтику плацкарта, но при этом персонализировать пространство для комфорта пассажиров.

Каждое место оборудовано USB-розетками, светильником, системой воздуховода, рядом есть шторки и индивидуальные места для вещей.

Кроме того, между смежными полками появилась встроенная перегородка. Ее можно будет открыть только при взаимном желании пассажиров.

ИСТОРИЯ

Плацкартные вагоны открытого типа с четырьмя полками поперек вагона и двумя вдоль него начали производить еще в дореволюционной России. К примеру, на казенных железных дорогах такие составы были длиной в 14 или 18 метров. С 1966 года Калининский (ныне Тверской) завод выпускает такие вагоны непрерывно, оставаясь единственным производителем в СССР, а теперь и в России.

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