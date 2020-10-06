Какие загадки скрывают шедевры живописи

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»/ Фото: youtube.com/watch?v=sNwsYks-9-U

Французский ученый Паскаль Котт обнаружил под портретом Моны Лизы скрытый набросок, о котором до этого не было известно. «Вечерка» выясняла, что еще скрывают известные картины.

С помощью современных приборов можно разглядывать не только микроорганизмы и далекие звезды, но и великие произведения живописи. Уже несколько лет культурную общественность будоражит французский инженер и ярый фанат работы Леонардо да Винчи «Мона Лиза» Паскаль Котт. В 2004 году ему позволили исследовать шедевр с использованием аппаратуры. Обстоятельно проанализировав полотно, в 2015 году Котт заявил, что под верхним красочным слоем картины находится изображение совершенно другой женщины, не похожей на ту, которой мир любуется уже пятьсот лет. Мол, Леонардо принялся было писать одну даму, но потом вдруг передумал и нарисовал другую. На днях ученый выкатил новую сенсацию: в «Журнале культурного наследия» (Journal of Cultural Heritage) он опубликовал статью, где заявил: под Моной Лизой действительно другая картина. У изначальной героини по-другому располагалась голова и в волосах была заколка. Однако о том, что это совсем другая женщина — молчок.

Горностая добавили

— Подобное происходило и с другими портретами, — говорит искусствовед Люд мила Белозерова. — Например, все тот же Котт выяснил, что на другом полотне Да Винчи, «Дама с горностаем», животного сначала не было. Его художник добавил позже. Есть версия, что дама была любовницей герцога Миланского, да к тому же беременной. И зверька к ней художник приделал, чтобы тот скрыл выступающий живот, а заодно символизировал целомудрие (горностай в живописи символизировал эту добродетель).

Замазали единорога

Полотно Рафаэля «Дама с единорогом» прославилось тем, что первым в истории было изучено с помощью рентгена. Х-лучи пролили свет на историю картины. Вместо единорога на руках у героини сперва была собачонка. Потом, собственно, единорог. А потом его замазали последователи Рафаэля, потому что решили преобразить «Даму» в «Святую Екатерину Александрийскую». Ей добавили святости, накинув на плечи плащ и поместив в руки кусок мученического колеса, а единорога закрасили. Только в ХХ веке эксперты расколупали животное, вернув картине оригинальный вид. До пса уже докапываться не стали, чтобы не повредить шедевр.

Переделали лицо

Приукрашивать творчество гениев было свойственно их ученикам и реставраторам во все времена. Так, знаменитое полотно Алексея Венецианова «Петр Великий».Основание СанктПетербурга» долго висело на главной лестнице в Третьяковской галерее. Хотя к нему у специалистов всегда были вопросы: почему император смазлив, как Джастин Бибер (в жизни Петр красавцем не был, и Венецианов такие вещи всегда учитывал)? Почему цвета желтоватые, не «венециановские»? В 2005 году на реставрации рентгенограмма показала: авторский Петр скрывается под мазней одного из реставраторов, который взялся устранять повреждения, полученные картиной при перевозке, увлекся и переделал царя. Венециановского Петра расчистили. Его лицо оказалось толстое, некрасивое и одухотворенное — гораздо более близкое к оригиналу.

Многослойный квадрат

Часто художники и сами рисовали поверх одних шедевров другие — в порядке творческих исканий. Например, долгое время считалось, что Казимир Малевич при создании «Черного квадрата» пользовался всеми красками палитры, потому что в трещинах на картине проглядывали другие цвета. Но пять лет назад благодаря экспертам Третьяковки стало известно: цветные включения на картине — из-за того, что под верхним слоем есть еще две композиции, созданные в разные периоды творчества.

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