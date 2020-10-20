Фольклорист Наталья Сербина изучает обряды для женихов и невест

Сербина со старинным инструментом — колесной лирой/ Фото: Из личного архива Наталии Сербиной

Среди популярных сейчас образовательных онлайн-мероприятий нашлось место и теме народных традиций. Так, певица и педагог этновокала Наталия Сербина провела для интернет-аудитории лекцию, посвященную свадебным обрядам и песням, распространенным в старину среди украинцев и частично сохранившихся до сих пор.

О том, как проходили свадьбы в старину и какие традиции сохранились и поныне, профессиональный музыкант, певица, исполнительница старинных народных (преимущественно украинских) песен Наталия Сербина может говорить долго. Все знания она по крупицам собирала в течение 20 лет сама, выискивая забытые современными поколениями украинские обряды, песни и устные бытовые рассказы во время своих многочисленных экспедиций. В поисках утраченного она объехала 13 областей Украины и сотни сел Курской, Белгородской, Оренбургской и Омской областей, где проживают украинцы, сохранившие народные традиции.

Осень — главное время торжеств

— Собирая материал, я заметила, что лучше всего сохранились традиции, касающиеся колядок и свадебного торжества, — рассказывает собравшейся аудитории Наталия. — На свадьбу в старину приглашали не только родных и друзей, но и соседей. Если село было небольшое, 300 человек, то свадьбу гуляли всем миром.

По сложившейся традиции деревенские свадьбы в основном приходились на осень. Играть их принято было после сбора урожая — хлебосольный период позволял накормить гостей на славу.

Хлеб всему голова

— Я была на нескольких деревенских свадьбах. И всегда стол был богатым, угощение готовили с запасом, — делится воспоминаниями, привезенными из фольклорно-этнографических экспедиций Наталия. —Но несмотря на разнообразие блюд, главным на праздничном столе оставался каравай. Как правило, его доверяли испечь каравайницам, которые сами долго жили в счастливом браке и могли передать свой опыт молодым.

При этом, по словам Наталии, количество женщин-каравайниц должно быть нечетным, чаще их было семь.

— Выпекали каравай с песнями, в которых просили его вырасти красивым и дородным. И эти хлеба были высотой в 20 сантиметров, — продолжает певица. — Вынимать такой хлеб из печки — большая наука, считалось, если корка трескалась, то это к разлуке. По сути, выпечка каравая — не кулинарный процесс, а серьезный обряд.

Найти подход к теще

— Уже в десять лет сельская девочка начинала собирать сундук — «скрыню», готовить приданое. Надо было сшить и вышить постельное белье, полотенца, рушники для нужд будущей семьи. К примеру, в Центральной Украине даже не самая богатая невеста должна была иметь в приданом порядка сотни сорочек, — приводит пример Наталия Сербина, — причем не просто шитые и тканые, а вышитые замысловатыми узорами.

Особой нарядностью и роскошью отличался костюм невесты, а по ее бусам можно было судить о состоятельности новобрачной. По сложившейся традиции с каждой успешной яр марки, хорошей продажи урожая или скота отец покупал для дочери нитку янтаря, коралловые или другие бусы. На свадьбу нужно было надеть их все.

— Бусы как сберкнижка, порой они оказывались дороже всего хозяйства, дома, скота, — улыбается Наталия.

Костюм жениха, по ее словам, не отражал богатство рода, но будущие тесть и теща заранее приходили в гости на смотрины — «оглядыны», чтобы оценить, подходит ли им такое родство.

— Иногда женихи шли на хитрость, брали у соседей скот и инструменты, чтобы показаться выгодной партией, но ложь открывалась, поэтому рисковали редко, — продолжает фольклорист.

Жених трижды отдавал выкуп за невесту. Одаривая ее родных, он должен был войти в семью достойно.

При этом особое уважение полагалось проявить в адрес тещи. Ей жених не просто дарил городские «чоботы» — сапоги, согласно обряду он разувал тещу, мыл ей ноги и затем помогал обуться.

Удивительно, что этот обычай до сих пор сохранился на украинских сельских свадьбах.

ФАКТ

Наталия Сербина — единственная в России исполнительница аутентичного фольклора, умеющая играть на колесной лире — средневековом музыкальном инструменте. Своими исследованиями фольклорист доказала, что в XIX–XX веках колесная лира не была чисто мужским инструментом.

Звачей заменили приглашения

Отголоски древних обычаев прослеживаются и сейчас, но некоторые из них осовременились. Так, сейчас молодых осыпают пшеницей, рисом, деньгами и лепестками роз. В старину для этого обряда использовали только пшеницу, чтобы в семье был достаток.

Так же, как и в старину, сейчас пекут, а чаще покупают свадебные караваи (один от стороны жениха, другой — невесты). Украшали такой каравай, по традиции, плетеными узорами, ленточками, шишками и птичками.

По словам Наталии Сербиной, печеные шишки, приготовленные до свадьбы, в старину служили пригласительными. При этом в разных деревнях традиции их вручения гостям отличались. К примеру, в одной деревне невеста вручала шишки, обходя дома тех, кто приглашается на свадьбу, сама. В другой новобрачные делали это вместе, в третьей — невеста с подругами. А в некоторых и вовсе для этих целей нанимали звачей. В наши дни подобных способов собирать гостей не встретить.

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