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«Сколько у государства ни воруй, своего не вернешь»: крылатые фразы Жванецкого о нашей жизни
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

«Сколько у государства ни воруй, своего не вернешь»: крылатые фразы Жванецкого о нашей жизни

Камран Гасанов

Культура

На 87-м году жизни умер российский писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Известный артист запомнится соотечественникам своими выступлениями, фильмами, книгами и спектаклями, но больше всего, наверное, афоризмами. «Вечерняя Москва» подобрала наиболее яркие из них.

Жванецкий за свои 86 лет жизни успел высказать сотни фраз, ставших крылатыми. Он умел кратко и точно передавать настроения общества и облачал их в мудрость, которую можно отнести к народной. Афоризмы у актера есть практически на все важнейшие аспекты жизни: работа, интеллект, счастье, деньги. Он любил брать известные цитаты и дополнять их своими гениальными мыслями.

«Друзья познаются в беде» — гласит пословица.

— Если их при этом удается найти, — добавляет Жванецкий.

А вот мудрость про деньги. Приносящая вред здоровью работа хуже, чем наслаждение пивом: «Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы».

На тему жадности и зависти, а может, социальной справедливости...

— Много ли нужно человеку для полного счастья? Мало! Но только надо, чтобы у других при этом было еще меньше, — говаривал писатель.

«Сколько у государства ни воруй, своего не вернешь»: крылатые фразы Жванецкого о нашей жизниФото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Из той же серии: «Сколько у государства ни воруй, своего не вернешь» и «Считать деньги в чужом кошельке гораздо легче, если его отнять».

Многие пешеходы уверены, что автомобиль им всегда должен уступать дорогу. Но смотреть по сторонам никогда не мешает, даже если идешь по зебре. Наверное, к ним и обращался Жванецкий, говоря:

— Пешеход всегда прав. Пока жив.

Пара колких афоризмов-шуток есть и про животных. Девушки часто завидуют подругам с длинными и стройными ногами. Жванецкий объяснял, почему это делать бессмысленно.

— Самое несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами, — отмечал он.

А эта цитата жизненная. Дикое животное никогда не может быть на 100 процентов безопасным. Последние слова двух укротителей львов: «Как? Я думал, ТЫ их покормил?!» — приводил актер.

Про мудрость он говорил, что она не всегда приходит с возрастом:

— Бывает, что возраст приходит один.

В чьем-то случае это действительно так, но Жванецкий запомнится нам не только как великий актер и шутник, но и как мудрейший человек своей эпохи.

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