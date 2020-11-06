Депутат Госдумы назвала творчество Жванецкого эпохой для сатиры
Сатирик Михаил Жванецкий прожил достойную жизнь и стал эпохой для сатирической литературы. Такое мнение выразила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в пятницу, 6 ноября.
Ранее эстрадная певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого.
— С тех пор многие из его афоризмов ходят в народе и уже стали народными поговорками, — отметила Драпеко.
Она также подчеркнула, что Жванецкий был добрым человеком, такой же была и его сатира.
— Поэтому Жванецкий — это, конечно, большая утрата для нас всех, — заявила парламентарий.
Она добавила, что встречалась с сатириком лично несколько раз, уточнив, что он был очень «милым, добрым и обходительным человеком», передает РИА Новости.
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