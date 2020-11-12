Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Памятный знак украсила мозаика
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Памятный знак украсила мозаика

Андрей Казаков

Культура

В честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в Рогожской слободе установлен и освящен памятный знак.

Мероприятие было открыто торжественным песнопением. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил администрацию президента России и столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей за содействие в создании монумента. В день открытия знака исполнилось 15 лет с момента возведения Корнилия в сан митрополита Московского и всея Руси.

Конкурс на лучший монумент в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, выдающегося духовного деятеля, оста- вившего значительное литературное наследие будущим поколениям, был проведен в 2019 году. Совет митрополии выбрал проект протоиерея Леонтия Пименова. Из-за пандемии работы по его воплощению в жизнь проходили почти в авральном режиме. Но благодаря мастерству группы скульпторов и художников памятник удалось установить в срок.

КСТАТИ

Мемориал увенчан традиционной позолоченной маковкой с православным крестом. На каждой из четырех сторон пятиметрового монумента размещена мозаичная композиция с изображением знаковых фигур старообрядчества: протопопа Аввакума, епископа Павла Коломенского, митрополита Амвросия и боярыни Морозовой.

Читайте также: Главархив рассказал, что сохранилось в Москве со времен Смутного времени

церковьимена святыхпраздник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте