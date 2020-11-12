Памятный знак украсила мозаика

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в Рогожской слободе установлен и освящен памятный знак.

Мероприятие было открыто торжественным песнопением. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил администрацию президента России и столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей за содействие в создании монумента. В день открытия знака исполнилось 15 лет с момента возведения Корнилия в сан митрополита Московского и всея Руси.

Конкурс на лучший монумент в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, выдающегося духовного деятеля, оста- вившего значительное литературное наследие будущим поколениям, был проведен в 2019 году. Совет митрополии выбрал проект протоиерея Леонтия Пименова. Из-за пандемии работы по его воплощению в жизнь проходили почти в авральном режиме. Но благодаря мастерству группы скульпторов и художников памятник удалось установить в срок.

КСТАТИ

Мемориал увенчан традиционной позолоченной маковкой с православным крестом. На каждой из четырех сторон пятиметрового монумента размещена мозаичная композиция с изображением знаковых фигур старообрядчества: протопопа Аввакума, епископа Павла Коломенского, митрополита Амвросия и боярыни Морозовой.

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