Премьера премии. На сцене «Геликон–оперы» поздравили лауреатов «Гордости нации»

Ансамбль «Березка» / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В театре «Геликон-опера» наградили лауреатов Первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Среди победителей оказалось немало москвичей.

Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России в этом году вручалась впервые.

— Главная цель «Гордости нации» — повысить статус и престиж общественной и профессиональной деятельности тех, кто укрепляет единство многонациональной России, — пояснила председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель оргкомитета премии Светлана Смирнова. — Мы уверены, что вручение этой премии создаст новые возможности для обмена опытом между теми, кто участвует в реализации госпрограммы в сфере национальной политики.

Несмотря на то что в этом году награждение проводится впервые, новая премия сразу вызвала большой интерес у представителей общественных и некоммерческих организаций, чья деятельность связана с нацполитикой. Заявки на участие подали преподаватели родных языков, журналисты и блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, а также руководители и участники фольклорных творческих коллективов. Победителей пригласили на церемонию награждения в Москву.

— Я очень ждала этой встречи, летела в Москву 8 часов, — рассказывает завотделом нематериального культурного творчества Камчатского центра народного творчества Мария Беляева. — Очень хотелось познакомиться с единомышленниками. Столица встретила нас тепло — в первый день мы осмотрели этническую Москву, Красную площадь, «Зарядье» и парк Победы, во второй — участвовали в мастер-классах.

Как и многие гости, Мария пришла на церемонию в национальном костюме.

И вот оглашение результатов. В номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» лауреатом первой степени признана Мария Беляева. Второе место досталось москвичке Раушан Канапьяновой: за наградой автор и координатор Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» вышла в изумрудном бархатном платье, расшитом золотым орнаментом.

— Это стилизованный казахский костюм, подаренный мне моим братом, я очень им дорожу, — рассказала москвичка. — Я счастлива, что мы заняли второе место. Хочу отметить, что эта награда не лично моя, я только координатор, это оценка работы сотен талантливых людей. Когда мы только начинали этот проект, еще не было никакого профессионального подхода, иногда мы просто выносили на импровизированный подиум национальный костюм.

Но с каждым годом, по словам Раушан, показы становились все интереснее. Например, народы Севера стали шить наряды из рыбьей чешуи, Алтай и Башкортостан — привозить одежду из войлока. А жители Забайкалья удивляли гостей и жюри конкурса шедеврами из конских волос.

— Наш конкурс при активной поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проходит уже 20 лет, за это время церемонии награждения проходили в Белоруссии, Казахстане, Адыгее, но многие победители все же хотят встречаться в Москве, — говорит Раушан Канапьянова. — В этом году по понятным всем причинам мероприятие пришлось перенести. Мы не хотели проводить модные показы онлайн, ведь не все наши дизайнеры имеют для этого технические возможности, многие из них живут в дальних селах, аулах, деревнях. Но я уверена, когда вирус отступит, мы сможем созвать друзей и отметить достойно наш юбилей.

В номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» лауреатом премии стал Московский дом национальностей, в котором проводится в год около 800 мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений в столице.

Победительницей номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» стала шеф-редактор сайта «Национальный акцент» Юлия Бобкова.

— Необходимо бережно собирать и хранить культуру всех национальностей, чем я и занимаюсь, — считает Юлия. — Несмотря на то что я коренная москвичка, в столице бываю редко, ведь я любительница экспедиций, поездок в самые дальние уголки страны, где даже нет связи. Именно там можно найти сохраненные многими поколениями удивительные обряды и обычаи.

Помимо теплых встреч и наград, победителей в этот вечер ждал еще и концерт, подготовленный солистами и хором «Геликон-оперы», ансамблями «Чукотка» и «Алания», а также Государственным академическим хореографическим ансамблем «Березка» имени Надеждиной.

КСТАТИ

Специальную награду «За верность и служение российской культуре» оргкомитет присудил руководителю и главному балетмейстеру ансамбля «Березка», народной артистке СССР, Украины и Северной Осетии Мире Кольцовой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы:

— Когда на уроках в школе мы обсуждали роль личности в истории, то считали, что роль личности минимальна. Но если мы посмотрим на последние 30 лет нашей истории, мы поменяем свое мнение. К счастью, в России и в Москве очень много национальных организаций. И мне очень приятно вручить премию в номинации «Эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

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