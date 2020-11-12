Бесплатный онлайн-курс для столичных предпринимателей проведет «Техноград»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Представители правительства Москвы расскажут на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в столице с 11 по 13 ноября, о поддержке креативных индустрий. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Как отметила Сергунина, ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в три триллиона рублей. В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около полумиллиона человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает шесть процентов.

— У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками, — отметила заместитель мэра столицы.

Важную роль в экосистеме поддержки отрасли играет создание креативных технопарков. Первым такой статус в июне 2020 года получил центр дизайна Artplay. Его резиденты представляют сферы архитектуры, дизайна и искусства. Они могут получить субсидии до десяти миллионов рублей на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования, на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

Для управляющих компаний креативных технопарков предусмотрены субсидии на компенсацию процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. Максимальный размер выплат — до 300 миллионов рублей в год.

О шагах по развитию креативной экономики на форуме расскажет руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Он отметил, что по просьбе представителей бизнеса расширены возможности для получения отдельных видов выплат. В частности, для галерей теперь доступна субсидия на участие в выставках и продвижение продукции через маркетплейсы. Организации в сфере художественного творчества, исполнительского искусства, концертные залы, театры, мюзик-холлы и другие могут компенсировать затраты на оборудование, коммунальные услуги и проценты по кредитам.

Столичные власти также оказывают креативным компаниям поддержку в продвижении продукции. Для этого можно подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой «Сделано в Москве» для презентации своих товаров или услуг иностранным байерам. В июне текущего года при поддержке департамента состоялось масштабное событие для киноиндустрии — онлайн-рынок отечественного аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition. К нему присоединились более 1400 участников, около 600 из которых — представители международных компаний из 70 стран мира. В дни его проведения был анонсирован ряд контрактов по продаже московских фильмов, сериалов и анимационных лент за рубеж.

Кроме того, в Москве уделяется внимание инновационным технологиям в креативной сфере. Разработчиков современных решений приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Они также могут стать участниками московского инновационного кластера и получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Благодаря поддержке правительства Москвы креативные проекты участвуют в ключевых отраслевых мероприятиях. Так, в сентябре 15 столичных стартапов презентовали свои продукты в области веб-дизайна, компьютерной графики, аудиовизуального искусства, VR и AR на выставке Created in Moscow в рамках фестиваля «Российская креативная неделя».

Отдельное направление — образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, в школьном возрасте. В детских технопарках Москвы можно найти программу по вкусу: архитектура, дизайн, анимация, создание видеоигр и другие. С августа работает московский филиал международной школы креативных технологий Tumo. В нем нет учителей и оценок. Дети учатся самостоятельно, выполняя подобранные для них задания. Если возникают вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к наставнику. В 2016 году этот проект возглавил рейтинг самых инновационных школ мира по версии французского журнала We Demain, обойдя AltSchool в Сан-Франциско, Fuji Kindergarten в Токио и Steve Jobs School в Амстердаме.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что российская сборная по кибатлетике выступит на мировом чемпионате Cybathlon на территории столицы. Россию в разных дисциплинах будут представлять пять команд. Спортсмены используют силовые протезы ног, бионические протезы рук, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие инновации.

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