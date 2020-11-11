Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российская сборная выступит в Москве на мировом чемпионате Cybathlon
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российская сборная выступит в Москве на мировом чемпионате Cybathlon

Вероника Кузьминова

Город

Российская сборная по кибатлетике выступит на мировом чемпионате Cybathlon на территории столицы. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Чемпионат пройдет среди 60 команд из 21 страны. Из-за пандемии кибатлеты выступят на домашних площадках. Для россиян это будет Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

— На чемпионате Cybathlon оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи! — цитирует Сергунину пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Свои разработки на чемпионате представят участники Московского инновационного кластера: «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Нейроботикс», «Катэрвил», а также партнер МИК «Орто-Космос».

Россию в разных дисциплинах будут представлять пять команд. Спортсмены используют силовые протезы ног, бионические протезы рук, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие инновации. Во время соревнований кибератлеты будут выполнять разные силовые задачи: подъем по лестнице или определение предмета на ощупь. Следить за выступлением российской команды можно будет на официальном сайте чемпионата. Он пройдет 13–14 ноября.

Читайте также: Детский технопарк Москвы запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм

Наталья Сергунинасоревнованиясборная России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте