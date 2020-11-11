Российская сборная выступит в Москве на мировом чемпионате Cybathlon

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российская сборная по кибатлетике выступит на мировом чемпионате Cybathlon на территории столицы. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Чемпионат пройдет среди 60 команд из 21 страны. Из-за пандемии кибатлеты выступят на домашних площадках. Для россиян это будет Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

— На чемпионате Cybathlon оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи! — цитирует Сергунину пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Свои разработки на чемпионате представят участники Московского инновационного кластера: «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Нейроботикс», «Катэрвил», а также партнер МИК «Орто-Космос».

Россию в разных дисциплинах будут представлять пять команд. Спортсмены используют силовые протезы ног, бионические протезы рук, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие инновации. Во время соревнований кибератлеты будут выполнять разные силовые задачи: подъем по лестнице или определение предмета на ощупь. Следить за выступлением российской команды можно будет на официальном сайте чемпионата. Он пройдет 13–14 ноября.

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