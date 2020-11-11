Детский технопарк Москвы запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Детский технопарк «На Зорге» запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм «МАФ!in». Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой, — приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Для участников конкурса предусмотрены две возрастные группы: от 14 до 18 лет и от 16 до 30 лет. Первая предназначена для школьников, номинация называется «МАФ!in teen». Ее победители получат 25, 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от призового места.

Работы участников второй возрастной категории будут оценивать по трем номинациям: «МАФ!in город», «МАФ!in лес», «МАФ!in планета». Авторы трех лучших работ в каждой из категорий получат по 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Заявки принимают до конца января 2021 года на сайте технопарка «На Зорге». Отборочный этап состоится с 16 марта по 15 апреля. Имя победителей станет известно в начале мая.

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