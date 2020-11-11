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Детский технопарк Москвы запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Детский технопарк Москвы запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм

Вероника Кузьминова

Город

Детский технопарк «На Зорге» запустил конкурс по проектированию малых архитектурных форм «МАФ!in». Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой, — приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Для участников конкурса предусмотрены две возрастные группы: от 14 до 18 лет и от 16 до 30 лет. Первая предназначена для школьников, номинация называется «МАФ!in teen». Ее победители получат 25, 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от призового места.

Работы участников второй возрастной категории будут оценивать по трем номинациям: «МАФ!in город», «МАФ!in лес», «МАФ!in планета». Авторы трех лучших работ в каждой из категорий получат по 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Заявки принимают до конца января 2021 года на сайте технопарка «На Зорге». Отборочный этап состоится с 16 марта по 15 апреля. Имя победителей станет известно в начале мая.

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