Школьников пригласили на онлайн-чемпионат бизнес-идей Business Skills

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве впервые пройдет онлайн-чемпионат бизнес-идей Business Skills. Поучаствовать в нем смогут команды школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 20 лет.

Участники смогут разработать проекты по таким направлениям, как торговля и функциональное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, производство и инновации, ландшафтный дизайн и флористика.

Одной из задач конкурса является возможность поддержать молодежные инициативы, касающиеся разработки и реализации инновационных бизнес-идей и проектов.

Команда должна состоять не более чем из трех человек. Чемпионат пройдет в три этапа. Участников ждут онлайн-кейсы, разработанные представителями бизнеса.

Во время чемпионата участники пообщаются с профессионалами, на мастер-классах научатся применять практические инструменты для начала и развития бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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