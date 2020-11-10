Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» завершились районные голосования, по результатам которых москвичи определились с рядом решений.

В голосованиях принимали участие жители районов Нагатинский Затон, Братеево, Царицыно и Бутырский.

Так, респонденты из Нагатинского Затона выбрали название для мемориального сквера, который находится по адресу улица Речников, владение 7. Ему присвоили название «Сквер памяти». За него было отдано большинство голосов. Среди вариантов встречались «Сквер славы», «Сквер ветеранов», «Сквер 75-летия Победы».

Жители Братеева высказали свое мнение насчет типа газона, который был использован при благоустройстве. Так, большинство проголосовавших заявили, что при обустройстве дворовых территорий нужно использовать рулонные газоны.

Помимо этого, жители района Царицыно решали, нужны ли кормушки в Аршиновском парке. Более 75 процентов респондентов поддержали эту идею.

А жители Бутырского района выбрали тему для викторины, которую собираются провести в соцсетях досугового центра «Гармония». Большинству понравилась тема «История Бутырского района», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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