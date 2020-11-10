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Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню матери
Фото: pexels.com / Tatiana Syrikova

Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню матери

Виктория Родимкина

Город

Культурные центры столицы подготовили специальную онлайн-программу ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Трансляции мероприятий пройдут с 12 по 29 ноября. Мамы смогут посмотреть лекции, а дети — поучаствовать в интерактивной игре и мастер-классе.

Мероприятия пройдут в прямом эфире на платформе Zoom, а также в инстаграм-аккаунтах культурных центров. Ознакомиться с программой можно будет на сайте «Онлайн Библиогород».

В Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры столицы уточнили, что мероприятия подготовили для помощи женщинам в их приятной, но нелегкой работе — быть мамой. На лекциях психологи и педагоги обсудят вопросы воспитания и развития ребенка.

Так, будут проведены лекции по логопедии, «Мультфильмы: польза или вред?», «Мать — источник силы, защиты, утешения», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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