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Москвичей пригласили создать видеооткрытку ко Дню матери
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичей пригласили создать видеооткрытку ко Дню матери

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Перовский парк культуры и отдыхаКарта всех событий

В Москве в рамках проекта «Парковый стихоговоритель» горожане смогут записать видеопоздравление ко Дню матери.

Все желающие смогут поздравить своих мам на видео в стихотворной форме, ролики опубликуют в социальных сетях Мосгорпарка. Видезаписи, посвященные празднику, необходимо будет отправить на электронную почту — pr@mosgor-park.ru.

В письме следует указать полные имя и фамилию чтеца, а также название и автора произведения. Дублировать эту информацию в видеоролике не нужно. Запись не должна длиться дольше двух минут.

Проект «Стихоговоритель» впервые провели в Перовском парке четыре года назад. Проект стал популярным у горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября.

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