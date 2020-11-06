В московском парке «Измайлове»запустили квест по поиску камней удачи

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные парки подготовили для москвичей множество интересных мероприятий. И не все они проходят дистанционно. Так, в «Измайлове» вчера запустили квест «Секреты Маленькой планеты» по поиску камней удачи. Продлится он до конца ноября.

Художница Евгения Хлынина нанесла на камни рисунки по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», а также цитаты о добре, любви, дружбе и природе. Всего их восемь, и разбросаны они по всей территории парка. Чтобы найти камни, необходимо написать на izm.ecopros@gmail.com. В ответ вы получите карту. Условия квеста просты: разыскать камни удачи, сфотографировать их, разместить фотографию в соцсетях с хештегами #Мосприрода и #КвестМосприроды. Важное условие — не забирать камни, чтобы другие участники тоже могли насладиться игрой.

В Воронцовском парке подготовили очередной выпуск проекта #дворянскаягостиная. Эфир посвятили итальянскому писателю Джанни Родари. Пользователи узнают, что в детстве автор «Приключений Чиполлино» мечтал стать изобретателем игрушек, а свои первые произведения называл «игрушками из слов». Видео опубликуют 7 ноября в 12:00 на страницах парка в социальных сетях.

А на интернет-страницах парка «Фили» кандидат исторических наук Кирилл Ривчак проведет онлайн-лекцию, приуроченную к годовщине парада 1941 года.

Бабушкинский парк приглашает на онлайн-лекции школы юного археолога. 8 ноября участникам расскажут про каменный век, а на занятии «Домик премудрой Совы» они узнают, как сделать аппликацию из сухих листьев.

Всю неделю занятия проходили в «Зеленой школе» Парка Горького. Ребята мастерили гирлянды, брелоки, полочки для цветов и домики из глины, учились делать отпечатки листьев на тарелке. А в выходные детей ждут уроки по уходу за растениями и кулинарии.

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