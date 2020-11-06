Москвичей пригласили на онлайн-занятия в парках столицы с 9 по 15 ноября

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Узнать о том, как укрывают цветы на зиму, послушать классическую музыку в исполнении молодых авторов, а также познакомиться с интересными фактами биографии Андрея Белого, можно на виртуальных занятиях парков столицы. Записи о мероприятиях будут публиковать на официальных страницах парков в соцсетях в период с 9 по 15 ноября.

Так, например, подписчики парка «Красная Пресня» смогут узнать, за что художника Густава Климта чуть не выгнали из Вены. В ходе прямого эфира искусствовед Ирина Савенко расскажет о жизни австрийского модерниста и его известной картине «Поцелуй». Мероприятие запланировано на 10 ноября.

На онлайн-лекции парка «Сокольники» объяснят, как защитить розы в холода. Видео будет опубликовано 11 ноября в 14:00 на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте»и Instagram.

Также на виртуальных уроках в этом парке жителей столицы научат петь. Педагог эстрадно-джазового вокала Лилия Зобнина познакомит участников с дыхательными техниками и вокальными приемами, а также поможет составить схему для самостоятельных занятий дома. Встречи будут проходить на платформе Zoom с 9 ноября.

Поклонников Мельпомены ждут на лекции по истории русского театра XX века. На онлайн-занятии в Измайловском парке Москвы артист Илья Варанкин проведет лекцию. Запись будет доступна 14 и 15 ноября с 17:00 на странице парка «Вконтакте».

В усадьбе Воронцово москвичам покажут видео цикла #дворянскаягостиная. Главным героем мероприятия стал поэт Андрей Белый.

Любителям военной истории понравится лекция об адмирале Михаиле Лазареве. Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» подготовил новое видео цикла «Великие флотоводцы России». Участники узнают о том, как Лазарев изменил систему подготовки моряков и переоснастил боевые корабли.

Также москвичи смогут насладиться игрой классических музыкантов на онлайн-концертах 12 ноября в 12:00 на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно», передает официальный сайт мэра Москвы.

А 13 ноября в парке «Фили» жителей столицы ждет онлайн-концерт Михаила Башакова. Выступление приурочено к открытию виртуальной выставки живописных работ музыканта.

Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» появилось новое голосование — его участники смогут определить будущие темы видеоэкскурсий, проводимых эколого-просветительским центром «Пчеловодство», расположенным в павильоне № 28 на территории парка ВДНХ.

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