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Квест «Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы» появился на портале «Узнай Москву»
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Квест «Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы» появился на портале «Узнай Москву»

Виктория Родимкина

Город

На портале «Узнай Москву» появится новый квест — от села Семчина до Тимирязевского района. Пользователи познакомятся с историями района и сельскохозяйственной академии, а также узнают местные легенды.

Новый квест под названием «Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы» расскажет также истории создания некоторых литературных и музыкальных произведений.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Сергей Шакрыл уточнил, что онлайн-квест также познакомит участников с интересными людьми, которые жили или бывали на территории Тимирязевского района.

Так, участникам расскажут об учебном заведении в области лесоводства, которые было открыто в XIX веке. Онлайн-викторина расскажет, в каком произведении Федора Достоевского нашла отражение история убийства, которое было совершено в академии. Также пользователи узнают, какой из экзотических продуктов выращивали на территории нынешнего Тимирязевского района, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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