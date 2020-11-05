Москвичи смогут узнать об устройстве пчелиной семьи в рамках онлайн-экскурсии

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В проекте «Активный гражданин» появилось новое голосование — его участники смогут определить будущие темы видеоэкскурсий, проводимых эколого-просветительским центром «Пчеловодство», расположенным в павильоне № 28 на территории парка ВДНХ, передает официальный сайт мэра Москвы.

По результатам голосования жители столицы выберут темы новых экскурсий в рамках проекта «Путешествие с Майей». Среди них можно выбрать экскурсии о продуктах пчеловодства, применяемых в медицинских целях, экзотических видах пчел, цветах-медоносах и целебных свойствах данных растений, а также о врагах пчел и об устройстве пчелиной семьи.

Материалы для «пчелиных» мероприятий готовят специалисты центра «Пчеловодство». К слову, три первые экскурсии можно найти на странице экоцентра в социальной сети «ВКонтакте».

Напоминаем, что этой осенью в социальных сетях учреждения была запущена серия видеопрогулок «Путешествие с Майей», в ходе которой дети вместе со своими родителями смогут узнать о происхождении пчел и о том, что такое бортничество и какие инструменты используют пчеловоды.

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