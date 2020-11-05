Школу на тысячу мест с IT-полигоном построят в московской Щербинке
Школу на 1,1 тысячи мест построят в Щербинке в столице. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Комитет согласовал два этапа строительства. Сначала планируют возвести корпус на 700 мест, а потом — на 400. Всего в учреждении наберут 44 группы школьников, то есть в каждой параллели будет по 4 класса.
— В рамках проекта предполагается зонирование учебных пространств начальной, основной и средней школы. Учебное учреждение будет состоять из двух корпусов, соединенных переходом на уровне второго этажа, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.
Помимо универсальных учебных классов в здании школы обустроят лаборантские, класс технического черчения и рисования, мастерскую для работы с деревом и металлом, а также IT-полигон. В школе будет работать актовый зал со сценой на 660 зрительских мест. Урок физкультуры будет проходить в гимнастическом и двух спортивных залах. Территорию рядом со школой благоустроят.
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