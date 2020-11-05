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Детский сад на 230 мест появится в районе Северное Бутово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Детский сад на 230 мест появится в районе Северное Бутово

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Феодосийская улица, 1к1 Карта всех событий

Детский сад на 230 мест построят в столичном районе Северное Бутово. Об этом в четверг, 5 ноября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, дошкольное учреждение строится на территории нового ЖК. Для его внешнего оформления используют гамму, схожую с окружающей средой.

— Фасады облицуют керамогранитными плитами и мелкой клинкерной плиткой. В результате мы получим простой, но сдержанный и приятный образ. Напомню, что за последние годы, по словам мэра Сергея Собянина, в городе появилось более 400 школ и детских садов. Многие из них строились по индивидуальным проектам, что положительно отразилось на качестве, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что детский сад появится по адресу улица Феодосийская, дом 1, строение 1. Общая площадь здания — 15 тысяч квадратных метров.

Здание будет построено в виде Г-образного объема с переменной этажностью 2–3 этажа. Внутри будут располагаться групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, кружковая, физкультурный и музыкальный залы.

На прилегающем участке предусмотрели большую игровую зону, физкультурную площадку, а также озелененную зону с цветниками и кустарниками.

Ранее сообщалось, что первый детский сад на 95 мест появился в ЖК «Зиларт» в Даниловском районе столицы. Отмечается, что он расположен по адресу улица Архитектора Щусева, дом 7.

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