Детский сад на 95 мест открылся в Даниловском районе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

архитектора щусева Карта всех событий

Первый детский сад на 95 мест появился в ЖК «Зиларт» в Даниловском районе столицы. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства города (Москомстройинвест).

Отмечается, что детский сад расположен по адресу улица Архитектора Щусева, дом 7.

—Девелопером проекта выступает «Группа ЛСР», — говорится в сообщении.

В образовательном учреждении будут функционировать кружки различных направлений. Дошкольников познакомят с английским и китайским языками, игровой информатикой, основами экономики, а также астрономией и кораблестроением. В детском саду заработает школа современных танцев.

Дети будут находиться в учреждении в течение 11 часов. Однако предусмотрено вечернее и ночное пребывание. В здании в соответствии с современными требованиями оборудован собственный пищеблок, а также огромный музыкальный зал и площадка для прогулок на свежем воздухе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 225 мест появится в столичном районе Южное Бутово. Площадь дошкольного учреждения составит около 3 тысяч квадратных метров. Детский сад построят по адресу улица Старокрымская, владение 13.

Читайте также: Новые школы в трех районах Москвы планируют открыть в 2021 году