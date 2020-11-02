Новые школы в трех районах Москвы планируют открыть в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Окская улица, 16к3 Карта всех событий

Новые школы в районах Кузьминки, Левобережном и Коммунарке откроются в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в понедельник, 2 ноября.

— Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверит ход строительства трех школ на юго-востоке, севере и в ТиНАО Москвы. Все три учебных здания запланированы к вводу в следующем году, — уточнили в сообщении.

Начальная школа на 350 мест будет построена по адресу улица Окская, дом № 16, корпус 3, в районе Кузьминки.

Кроме того, в районе Левобережный на данный момент строится школа-гигант. Она будет подготовлена для 1,9 тысячи учеников. Специалисты проверят качество монтируемых инженерных систем, а также подъездных дорог.

Еще один образовательный комплекс появится недалеко от поселка Коммунарка. Он будет состоять из школы на 550 учеников и детского сада на 150 мест, передает агентство городских новостей «Москва».

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