Новые школы в трех районах Москвы планируют открыть в 2021 году
Новые школы в районах Кузьминки, Левобережном и Коммунарке откроются в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в понедельник, 2 ноября.
— Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверит ход строительства трех школ на юго-востоке, севере и в ТиНАО Москвы. Все три учебных здания запланированы к вводу в следующем году, — уточнили в сообщении.
Начальная школа на 350 мест будет построена по адресу улица Окская, дом № 16, корпус 3, в районе Кузьминки.
Кроме того, в районе Левобережный на данный момент строится школа-гигант. Она будет подготовлена для 1,9 тысячи учеников. Специалисты проверят качество монтируемых инженерных систем, а также подъездных дорог.
Еще один образовательный комплекс появится недалеко от поселка Коммунарка. Он будет состоять из школы на 550 учеников и детского сада на 150 мест, передает агентство городских новостей «Москва».
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