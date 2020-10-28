Двухэтажный торговый центр в Зеленограде введут в эксплуатацию

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, к1001Б Карта всех событий

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра в Зеленограде. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров построили на Панфиловском проспекте, корпус 1001Б в районе Силино.

— Здесь планируется разместить магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Отделку помещений выполнят будущие арендаторы. Посещаемость торгового комплекса составит около 200 человек в день, – сказал Олег Антосенко.

Он отметил, что здание приспособлено для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию уже благоустроили и озеленили, также создана парковка.

Антосенко добавил, что здание введено в эксплуатацию в строгом соответствии проекту, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

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