Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Двухэтажный торговый центр в Зеленограде введут в эксплуатацию
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Двухэтажный торговый центр в Зеленограде введут в эксплуатацию

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, к1001Б Карта всех событий

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра в Зеленограде. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров построили на Панфиловском проспекте, корпус 1001Б в районе Силино.

— Здесь планируется разместить магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Отделку помещений выполнят будущие арендаторы. Посещаемость торгового комплекса составит около 200 человек в день, – сказал Олег Антосенко.

Он отметил, что здание приспособлено для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию уже благоустроили и озеленили, также создана парковка.

Антосенко добавил, что здание введено в эксплуатацию в строгом соответствии проекту, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Читайте также: Реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2022 году

город Зеленоградввод в эксплуатациюторговый центр
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте