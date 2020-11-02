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Новый детский сад с ярким фасадом появится в Южном Бутове
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый детский сад с ярким фасадом появится в Южном Бутове

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Старокрымская улицаКарта всех событий

Новый детский сад на 225 мест появится в столичном районе Южное Бутово. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 2 ноября.

По его словам, площадь дошкольного учреждения составит около 3 тысяч квадратных метров. Детский сад построят по адресу улица Старокрымская, владение 13.

— Фасады планируется облицевать панелями ярких цветов. Внешний облик здания будет одновременно гармонировать с окружающей застройкой и открыто заявлять о своей функции, — сказал Сергей Кузнецов.

Архитектор отметил, что на территории учреждения организуют детские игровые и спортивные площадки. Пространство благоустроят и озеленят.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, трехэтажное здание будет рассчитано на девять групп. Для каждой из них будет подготовлена индивидуальная ячейка. В здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, а также комната охраны и медицинский блок.

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Южное Бутоводетский садСергей Кузнецов
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