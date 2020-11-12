Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хоровой фестиваль стал виртуальным. Дети споют в сопровождении симфонического оркестра
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт

Хоровой фестиваль стал виртуальным. Дети споют в сопровождении симфонического оркестра

Никита Кузьмин

Культура

Трансляция IX Московского фестиваля хоров воскресных школ порадует любителей музыки 22 ноября в 18:00.

Ставший традиционным фестиваль пройдет в этом году в столице уже в девятый раз. С каждым годом ему удается расширять как географию участников, так и аудиторию. В этом году число зрителей обещает стать еще больше, ведь в связи с неблагоприятной эпидобстановкой провести его впервые решено в онлайн-формате, что позволит «побывать» на фестивале людям, находящимся практически в любой точке мира. Посмотреть его можно на YouTube-канале православного портала jesus-portal.ru.

Из года в год мероприятие знакомит зрителей с богатейшим культурным наследием и формирует музыкальный вкус у юных исполнителей и слушателей. По традиции в фестивале принимают участие лучшие хоровые коллективы воскресных школ столицы. Впрочем, как ожидается, и в этом году выступать на нем будут не только москвичи. На этот раз его участниками станут: Ушаковский хор мальчиков и юношей при Успенском храме из Красногорска, Хор православной гимназии «Люблино», Концертный хор Детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса в Митине, Детское отделение Московского синодального хора, вокально-хоровой ансамбль «Благовещение» храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине, Средний хор церковной хоровой школы «Вертоград» при храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и другие коллективы.

— Участники фестиваля будут выступать в сопровождении симфонического оркестра Voce Anima, а специальным гостем программы станет Православный хор Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны России, — рассказали организаторы.

Читайте также: Премьера премии. На сцене «Геликон–оперы» поздравили лауреатов «Гордости нации»

симфонический оркестрхорыонлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте