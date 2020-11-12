Хоровой фестиваль стал виртуальным. Дети споют в сопровождении симфонического оркестра

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Трансляция IX Московского фестиваля хоров воскресных школ порадует любителей музыки 22 ноября в 18:00.

Ставший традиционным фестиваль пройдет в этом году в столице уже в девятый раз. С каждым годом ему удается расширять как географию участников, так и аудиторию. В этом году число зрителей обещает стать еще больше, ведь в связи с неблагоприятной эпидобстановкой провести его впервые решено в онлайн-формате, что позволит «побывать» на фестивале людям, находящимся практически в любой точке мира. Посмотреть его можно на YouTube-канале православного портала jesus-portal.ru.

Из года в год мероприятие знакомит зрителей с богатейшим культурным наследием и формирует музыкальный вкус у юных исполнителей и слушателей. По традиции в фестивале принимают участие лучшие хоровые коллективы воскресных школ столицы. Впрочем, как ожидается, и в этом году выступать на нем будут не только москвичи. На этот раз его участниками станут: Ушаковский хор мальчиков и юношей при Успенском храме из Красногорска, Хор православной гимназии «Люблино», Концертный хор Детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса в Митине, Детское отделение Московского синодального хора, вокально-хоровой ансамбль «Благовещение» храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине, Средний хор церковной хоровой школы «Вертоград» при храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и другие коллективы.

— Участники фестиваля будут выступать в сопровождении симфонического оркестра Voce Anima, а специальным гостем программы станет Православный хор Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны России, — рассказали организаторы.

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