Увидеть одуванчики Левитана

Выставка на Цветном бульваре рассказывает москвичам о Чувашской Республике / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фотовыставка под открытым небом, размещенная на Цветном бульваре, знакомит москвичей с настоящим и прошлым Чувашии.

Выставка посвящена 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Фотографии знакомят как с традициями региона, так и с его достопримечательностями.

До 29 ноября здесь, к примеру, можно взглянуть на Московскую набережную, Чебоксарский залив, Мокринский железнодорожный мост, Красную площадь и другие знаковые места республики. Также здесь представлены репродукции картин чувашских художников и картина Исаака Левитана «Одуванчики» из фондов Чувашского государственного художественного музея.

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