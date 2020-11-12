Увидеть одуванчики Левитана
Фотовыставка под открытым небом, размещенная на Цветном бульваре, знакомит москвичей с настоящим и прошлым Чувашии.
Выставка посвящена 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Фотографии знакомят как с традициями региона, так и с его достопримечательностями.
До 29 ноября здесь, к примеру, можно взглянуть на Московскую набережную, Чебоксарский залив, Мокринский железнодорожный мост, Красную площадь и другие знаковые места республики. Также здесь представлены репродукции картин чувашских художников и картина Исаака Левитана «Одуванчики» из фондов Чувашского государственного художественного музея.
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