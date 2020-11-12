Две судьбы отважных мореплавателей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Музее морского флота проходит выставка, посвященная 160-летию известного русского адмирала с немецкими корнями Николая фон Эссена и 100-летию Русского исхода.

Выставка знакомит с судьбами двух представителей династии. Первый из них — Николай фон Эссен, ставший героем обороны Порт-Артура, а с началом Первой мировой войны возглавивший Балтийский флот. В наши дни названный в его честь фрегат «Адмирал Эссен» принимал участие в контртеррористической операции в Сирии.

Вторым героем экспозиции стал отважный летчик Императорского Черноморского флота, лейтенант Раймонд фон Эссен.

На выставке собраны экспонаты, которые ранее не были представлены публике. С 13 ноября выставка переходит в онлайн-формат. Увидеть ее можно на сайте Музея морского флота (mmflota.ru).

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