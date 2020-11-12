Вместе противостоять вызовам современности

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы на Поклонной горе состоялся VI Московский международный форум «Религия и Мир — духовные основы Великой Победы».

В форуме принимали участие национальные, общественные и религиозные организации. Их представители обсуждали, что нужно сделать, чтобы сохранить духовно-нравственные ценности народов России, а также развить межнациональный и межрелигиозный диалог. По итогам встречи участники форума приняли резолюцию.

В частности, совместными усилиями планируется разработать, а потом направить в органы власти РФ Концепцию сохранения и развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Концепция будет включать согласованные ответы на ценностные вызовы и угрозы современного мира. А еще для религиозных организаций будут сформированы Методические рекомендации по противостоянию экстремизму и терроризму.

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