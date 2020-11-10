Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день науки

Гости окажутся в кабинете ученого / Фото: пресс-служба Музея Победы

Во Всемирный день науки, 10 ноября, Музей Победы приглашает москвичей посетить экспозицию «Подвиг Народа», один из разделов которой посвящен науке в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Гости выставки окажутся в кабинете ученого. В экспозиции сочетаются подлинные экспонаты, современные технологии, исторические декорации. Это создает эффект погружения в атмосферу тех лет.

Гид расскажет об открытиях, которые были совершены в годы войны в физике, математике, химии, ботанике, медицине и других науках. Большинство изобретений тогда так или иначе было нацелено на помощь фронту.

Сотни фотографий, документов, исторических справок, которые представлены в мультимедийных комплексах, дадут посетителям представление об уроне, который война нанесла научным учреждениям, об эвакуации академий и институтов вглубь СССР, о вкладе ученых в победу.

Фото: пресс-служба Музея Победы

В годы войны в короткие сроки были найдены неизвестные ранее месторождения и изобретены новые сплавы, разработаны новые виды оружия и вооружения. Посетители узнают, что можно было склеивать карбинольным клеем Назарова и кто создал первый советский антибиотик, над чем работали ученые в блокадном Ленинграде и кто победил загадочные флаттер и шимми.

Отмечается, что посетить экспозицию можно только в составе экскурсионной группы.

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