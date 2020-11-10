Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день науки
Гости окажутся в кабинете ученого / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день науки

Юлия Курганова

Город

Во Всемирный день науки, 10 ноября, Музей Победы приглашает москвичей посетить экспозицию «Подвиг Народа», один из разделов которой посвящен науке в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Гости выставки окажутся в кабинете ученого. В экспозиции сочетаются подлинные экспонаты, современные технологии, исторические декорации. Это создает эффект погружения в атмосферу тех лет.

Гид расскажет об открытиях, которые были совершены в годы войны в физике, математике, химии, ботанике, медицине и других науках. Большинство изобретений тогда так или иначе было нацелено на помощь фронту.

Сотни фотографий, документов, исторических справок, которые представлены в мультимедийных комплексах, дадут посетителям представление об уроне, который война нанесла научным учреждениям, об эвакуации академий и институтов вглубь СССР, о вкладе ученых в победу.

Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день наукиФото: пресс-служба Музея Победы

В годы войны в короткие сроки были найдены неизвестные ранее месторождения и изобретены новые сплавы, разработаны новые виды оружия и вооружения. Посетители узнают, что можно было склеивать карбинольным клеем Назарова и кто создал первый советский антибиотик, над чем работали ученые в блокадном Ленинграде и кто победил загадочные флаттер и шимми.

Отмечается, что посетить экспозицию можно только в составе экскурсионной группы.

Читайте также: Музей Победы подготовил выставку о трудовом подвиге в тылу

ученыемузей ПобедыВеликая Отечественная война
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте