Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день науки
Во Всемирный день науки, 10 ноября, Музей Победы приглашает москвичей посетить экспозицию «Подвиг Народа», один из разделов которой посвящен науке в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Гости выставки окажутся в кабинете ученого. В экспозиции сочетаются подлинные экспонаты, современные технологии, исторические декорации. Это создает эффект погружения в атмосферу тех лет.
Гид расскажет об открытиях, которые были совершены в годы войны в физике, математике, химии, ботанике, медицине и других науках. Большинство изобретений тогда так или иначе было нацелено на помощь фронту.
Сотни фотографий, документов, исторических справок, которые представлены в мультимедийных комплексах, дадут посетителям представление об уроне, который война нанесла научным учреждениям, об эвакуации академий и институтов вглубь СССР, о вкладе ученых в победу.
В годы войны в короткие сроки были найдены неизвестные ранее месторождения и изобретены новые сплавы, разработаны новые виды оружия и вооружения. Посетители узнают, что можно было склеивать карбинольным клеем Назарова и кто создал первый советский антибиотик, над чем работали ученые в блокадном Ленинграде и кто победил загадочные флаттер и шимми.
Отмечается, что посетить экспозицию можно только в составе экскурсионной группы.
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