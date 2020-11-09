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Музей Победы подготовил выставку о трудовом подвиге в тылу
Посетили экспозиции «Подвиг Народа» увидят воссозданное пространство заводского цеха / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил выставку о трудовом подвиге в тылу

Юлия Курганова

История

Новая выставка в рамках проекта «Герои тыла» открылась в воскресенье, 8 ноября, в Музее Победы. На ней представлены подлинные экспонаты, которые впервые покажут посетителям. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Экскурсоводы расскажут о москвиче-стахановце Александре Звездине. В ноябре 1943 года он получил звание Героя Социалистического Труда за исключительные заслуги перед государством. Звездин был сталеваром мартеновских печей Люблинского литейно-механического завода, он выплавлял по 40 тонн стали при норме 22 тонны. Рабочий предложил использовать не донбасский уголь, который был недоступен из-за оккупации региона врагом, а подмосковный. Благодаря этому завод увеличил объемы выпускаемой продукции.

В разделе «Тыл — фронту» экспозиции «Подвиг Народа» выставлено почти 20 раритетов из фондовых коллекций музея — личные вещи, фото, медали, звезда «Серп и Молот» и орден Ленина, которые принадлежали Александру Звездину. Посетителям покажут инструменты и рабочую одежду сталеваров времен ВОВ, газетные вырезки, плакаты и снимки тех времен.

Музей Победы подготовил выставку о трудовом подвиге в тылуФото: пресс-служба Музея Победы

Также гости выставки увидят воссозданное пространство заводского цеха, смогут погрузиться в события ВОВ и осознать, каких усилий требовал запуск эвакуированного производства, в каких суровых условиях работали труженики тыла.

Отмечается, что посетить экспозицию «Подвиг Народа» можно только в составе экскурсионной группы.

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