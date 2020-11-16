В Измайловском кремле прошла церемония открытия международного музейно-выставочного проекта

Москвичка Ксения Зайцева на одной из выставок международного проекта Измайловского кремля смотрит на весы, отмеряющие «блокадную норму» хлеба / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Измайловском кремле прошла торжественная церемония открытия международного музейно-выставочного проекта «Трагедия. Преодоление. Подвиг. 1418 шагов к Победе».

Проект приурочили и к двум важным датам — Международному дню борьбы с фашизмом и антисемитизмом и открытию Нюрнбергского процесса.

В начале церемонии открытия директор Измайловского кремля Марина Алексеева и глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Душко Перович отметил важность сохранения культурного наследия.

— Считаю, что это только начало, — сказал Душко Перович. — Открытие выставки стало большим шагом к нашему межмузейному сотрудничеству.

В будущем представители двух стран планируют проводить совместные образовательные и фестивальные проекты, устраивать выставки и другие мероприятия для сохранения исторической памяти.

Директор музея Республики Сербской уже пригласил партнеров в свое учреждение, когда эпидемическая ситуация в мире улучшится, для обсуждения дальнейших планов. После открытия международного транспортного сообщения в Сербию отправятся и книги об истории России для Университета Восточного Сараева.

В рамках проекта открылась выставка «Ясеновац — крупнейший усташский лагерь смерти», которую представил сербский музей. В экспозицию вошли материалы о самом большом лагере смерти на территории Югославии.

— Говоря о лагере Ясеновац, я не могу сдержать эмоции. Там были убиты мои дедушка и дядя, — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в России Мирослав Лазански. — Они были антифашистами. Этот лагерь по способу убийства узников считается самым жестоким в Европе. Там погибли около 700 тысяч сербов, евреев, цыган, хорватов и антифашистов.

Еще одной частью проекта стала экспозиция «Хлеб войны». Здесь можно узнать, какие меры предпринимали хлебопекарные заводы для экономии дефицитных ингредиентов. Директор по музейно-просветительской деятельности Измайловского кремля Вероника Зуева отметила важность того, что получилось запустить проект именно в год юбилея Великой Победы.

Столичные учреждения активно сотрудничают с заграничными коллегами для обмена культурным опытом. Например, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в начале года подписали соглашение с посольством Южной Кореи. В Музее-заповеднике «Царицыно» регулярно проводятся посольские вечера, где можно познакомиться со странами через музыку, народные инструменты и литературу.

Сейчас их можно посетить онлайн. Совместно с Москвой Великобритания активно работает над проектом «Творческий мост», который поможет развиваться деятелям культуры и искусства. А около театра Et Cetera с сегодняшнего дня можно увидеть выставку о русских зарубежных театрах.

СПРАВКА

Кремль в Измайлове — уникальный центр культуры. Создан на базе Вернисажа в Измайлове в 2003 году. Первым делом там возвели храм во имя святителя Николая Мирликийского, покровителя ремесел и торговли. Здесь собраны несколько музеев: истории водки, русской игрушки, хлеба, валенок, истории основания Российского флота. Миссия культурного комплекса — возрождение русских семейных традиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Алексеева, директор музейно-выставочного комплекса «Кремль в Измайлово»:

— Наш Кремль всегда был площадкой для проведения значимых проектов, посвященных Великой Победе. Все наши мероприятия направлены на сохранение и популяризацию народной культуры и традиций, что является основой жизни любого народа. И этот проект — «Трагедия. Преодоление. Подвиг. 1418 шагов к Победе» — тоже очень важен для нас. Его мы сделали вместе с коллегами из Сербской Республики и нашими соотечественниками из Германии.

Читайте также: Дети подарили рисунки заболевшим коронавирусом