Дети подарили рисунки заболевшим коронавирусом

Подопечная «Моего семейного центра» района Западное Дегунино Анастасия Дундукова в рамках акции «Все будет хорошо» нарисовала картину с пожеланием скорейшего выздоровления. Ее рисунок в ближайшее время передадут одному из тех, кто сейчас проходит лечение от коронавируса / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Департамент труда и соцзащиты населения Москвы запустил акцию «Все будет хорошо», в рамках которой дети делают рисунки для заболевших коронавирусом. В воскресенье, 15 ноября, «Вечерняя Москва» встретилась с одной из участниц проекта.

Панды, слонята, котики, птицы, шарики и просто красивые пейзажи — чего только не рисуют воспитанники центров семейного воспитания и семейных центров Москвы. А все ради того, чтобы порадовать заболевших коронавирусной инфекцией — тех, кто находится в больнице или обсерваторе.

— Главная цель акции — с помощью детских рисунков поднять настроение и боевой дух тех людей, которые сейчас проходят лечение, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Моральная поддержка, безусловно, важный аспект в борьбе с заболеванием. А если она исходит от детей, то это вдвойне мотивирует.

Каждая картина — не просто рисунок, но еще и мотивационный лозунг. Дети сами придумывают ободряющие слова. 16-летняя Анастасия Дундукова изобразила енота, который ест сочный арбуз. А сверху написала: «Выздоравливай скорее».

— Мне показалось, что именно енот сможет поднять настроение заболевшему человеку, ведь эти животные очень милые. А арбуз напомнит людям о лете, теплой погоде, — объяснила она выбор персонажа для рисунка.

Об акции Настя узнала в «Моем семейном центре» района Западное Дегунино, куда до пандемии она часто ходила в подростковый клуб. Сейчас занятия там проходят дистанционно, преподаватели поддерживают связь с детьми и, конечно, предложили ребятам поучаствовать. Девушка сразу же согласилась.

— Мне захотелось поддержать тех, кому сейчас приходится непросто. Хочу, чтобы они знали, что у них есть поддержка, они не одиноки. Надеюсь, что мой рисунок поможет ускорить их выздоровление, — добавила она.

Настя учится на первом курсе Колледжа архитектуры и строительства № 7 Она мечтает стать архитектором.

— Мне с детства нравилось рисовать, я освоила программу «Автокад» для черчения, ходила на дополнительные курсы, — поделилась она. — С помощью программы я проектирую здания, участки.

Рисование, по словам девушки, приносит ей огромное удовольствие, помогает расслабиться. Поэтому она рисует везде где только можно: дома, в транспорте, в колледже, в парках. Кстати, о том, что такое коронавирус, Настя знает не понаслышке.

— Мой двоюродный брат болел им в легкой форме. Он рассказывал мне о том, как перенес инфекцию, — уточнила она. — Слава богу, что все хорошо закончилось, и сейчас он уже здоров.

Тем не менее она понимает, что далеко не все переносят этот вирус так же легко. Настя вносит свой вклад, не только передав рисунок для заболевших, но и соблюдая масочно-перчаточный режим.

Стоит отметить, что несколько десятков детских рисунков уже переданы в госпитали и обсерваторы Москвы. А на портале «Я дома» появился специальный раздел с онлайн-выставкой, где каждый может проголосовать за топ-25 понравившихся работ. Кроме того, в ближайшее время лучшие рисунки будут напечатаны в большом формате, и с их помощью оформят выставки в обсервационных пространствах и госпиталях. Чтобы люди получали хорошие эмоции и, глядя на них, скорее выздоравливали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Цымбаленко, начальник управления информационной политики и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Рисунки получились теплые и милые. Пациентам вручали их, и на лицах появлялись улыбки. Хорошее настроение — первый шаг к выздоровлению. Сейчас на основе детских рисунков создано порядка тысячи добрых открыток. Скоро рисунков и открыток будет гораздо больше. Так ребята вносят свой вклад в выздоровление больных.

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