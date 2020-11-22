Город поддерживает развитие молодых талантов

Фото: Михаил Колобаев, АГН «Москва»

Одна из частных столичных балетных школ получила государственную лицензию на образовательную деятельность. «Вечерняя Москва» рассказывает, как совместная работа бизнеса и власти помогает развивать культурно-досуговые учреждения.

Дети изучают все профильные дисциплины. В будущем они смогут получить соответствующую профессию.

Балет в столице становится все более популярным. В 2019 году, например, на ВДНХ впервые провели фестиваль «Мировые балетные каникулы». Москвичи с удовольствием посещали мастер-классы, которые проводили известные российские артисты.

Все большей популярностью у жителей столицы пользуются и детские секции классического танца. В Москве работают более 500 частных учебных заведений этой направленности, включая такие известные школы, как Kasok, «Жете», «Дуэт», студия Николая Олюнина и многие другие.

Записать детей на занятия по балету можно на сайте mos. ru. Для этого достаточно ввести данные ребенка, и сервис поможет подобрать наиболее подходящий по цене и расположению вариант. Подробная инструкция размещена на портале.

Стоит отметить, что власти активно поддерживают деятельность коммерческих культурно-досуговых организаций. Например, Министерство культуры России предоставит гранты в размере одного миллиона рублей 366 частным театрам. Две трети таких учреждений сейчас не имеют даже собственных площадок. Деньги гранта можно будет потратить на создание новых постановок и проведение фестивалей. На поддержку могут рассчитывать и негосударственные музеи, цирки и зоопарки. Им выделили около 200 миллионов рублей.

Столица также поддерживает негосударственные культурные учреждения. Так, музейные территории, в том числе частные, вошли в комплексную программу создания комфортной городской среды «Мой район». Также частные музеи включены в единую систему городской навигации. Адреса и описания негосударственных учреждений культуры нанесены на уличные указатели. А еще в городе есть программа поддержки выставок молодых художников. В 2019 году отобрано 56 проектов.

Власти столицы вместе с предпринимателями создали полноценную экосистему дополнительного образования. Она охватывает свыше 1,145 миллиона школьников.

А в столичном бюджете на 2021–2023 годы на развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия планируется выделить более 89 миллиардов рублей.

Столица немало внимания уделяет развитию культурных объектов. Так, в городе действует ряд проектов, направленных на развитие этой сферы, например, «Искусство — детям». В рамках него ремонтируются музыкальные школы и школы искусств. Всего планируется обновить и реконструировать 182 объекта до конца 2021 года.

Большое внимание уделяется и библиотекам, которые становятся современными культурно-досуговыми центрами для всех москвичей.

В будущем году планируется провести ремонт в 49 столичных библиотеках и капитально отремонтировать 15 объектов. Таким образом, город делает все для поддержки и развития культурной сферы.

КСТАТИ

Во всех столичных школах, колледжах, дворцах творчества и досуговых центрах реализуются программы дополнительного образования для ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Это 88,5 процента от общего числа детей и подростков, проживающих в городе.

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