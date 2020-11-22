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Город поддерживает развитие молодых талантов
Фото: Михаил Колобаев, АГН «Москва»

Город поддерживает развитие молодых талантов

Ирина Ковган

Культура

Одна из частных столичных балетных школ получила государственную лицензию на образовательную деятельность. «Вечерняя Москва» рассказывает, как совместная работа бизнеса и власти помогает развивать культурно-досуговые учреждения.

Дети изучают все профильные дисциплины. В будущем они смогут получить соответствующую профессию.

Балет в столице становится все более популярным. В 2019 году, например, на ВДНХ впервые провели фестиваль «Мировые балетные каникулы». Москвичи с удовольствием посещали мастер-классы, которые проводили известные российские артисты.

Все большей популярностью у жителей столицы пользуются и детские секции классического танца. В Москве работают более 500 частных учебных заведений этой направленности, включая такие известные школы, как Kasok, «Жете», «Дуэт», студия Николая Олюнина и многие другие.

Записать детей на занятия по балету можно на сайте mos. ru. Для этого достаточно ввести данные ребенка, и сервис поможет подобрать наиболее подходящий по цене и расположению вариант. Подробная инструкция размещена на портале.

Стоит отметить, что власти активно поддерживают деятельность коммерческих культурно-досуговых организаций. Например, Министерство культуры России предоставит гранты в размере одного миллиона рублей 366 частным театрам. Две трети таких учреждений сейчас не имеют даже собственных площадок. Деньги гранта можно будет потратить на создание новых постановок и проведение фестивалей. На поддержку могут рассчитывать и негосударственные музеи, цирки и зоопарки. Им выделили около 200 миллионов рублей.

Столица также поддерживает негосударственные культурные учреждения. Так, музейные территории, в том числе частные, вошли в комплексную программу создания комфортной городской среды «Мой район». Также частные музеи включены в единую систему городской навигации. Адреса и описания негосударственных учреждений культуры нанесены на уличные указатели. А еще в городе есть программа поддержки выставок молодых художников. В 2019 году отобрано 56 проектов.

Власти столицы вместе с предпринимателями создали полноценную экосистему дополнительного образования. Она охватывает свыше 1,145 миллиона школьников.

А в столичном бюджете на 2021–2023 годы на развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия планируется выделить более 89 миллиардов рублей.

Столица немало внимания уделяет развитию культурных объектов. Так, в городе действует ряд проектов, направленных на развитие этой сферы, например, «Искусство — детям». В рамках него ремонтируются музыкальные школы и школы искусств. Всего планируется обновить и реконструировать 182 объекта до конца 2021 года.

Большое внимание уделяется и библиотекам, которые становятся современными культурно-досуговыми центрами для всех москвичей.

В будущем году планируется провести ремонт в 49 столичных библиотеках и капитально отремонтировать 15 объектов. Таким образом, город делает все для поддержки и развития культурной сферы.

КСТАТИ

Во всех столичных школах, колледжах, дворцах творчества и досуговых центрах реализуются программы дополнительного образования для ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Это 88,5 процента от общего числа детей и подростков, проживающих в городе.

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властьмолодые таланты#культура
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