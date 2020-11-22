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Закрытие Фестиваля русских зарубежных театров покажут онлайн
Сцена из спектакля «Идущие по небу» в постановке режиссера Дмитрия Коева / Фото: пресс-служба проекта «Большие гастроли»

Закрытие Фестиваля русских зарубежных театров покажут онлайн

Оксана Васильева

Культура

22 ноября на сцене московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина в 19:00 состоится закрытие второго Фестиваля русских зарубежных театров. Фестиваль завершится показом спектакля «Идущие по небу» в постановке режиссера Дмитрия Коева, заслуженного артиста Республики Молдова.

Увидеть постановку можно будет онлайн на YouTube-канале «Большие гастроли».

Спектакль рассказывает о личностном росте мрачного молодого человека по имени Гарольд из аристократической семьи. Он гуляет по кладбищам, инсценирует самоубийство перед своей матерью, ведет закрытый образ жизни, но все меняется, когда Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая переворачивает его взгляды на жизнь.

Ранее издание «360» писало, что 4–5 декабря пройдет волонтерский марафон #МыВместе. Зарегистрироваться на него могут все желающие. Событие пройдет онлайн и будет транслироваться на русском и английских языках.

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