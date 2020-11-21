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«Согласна на такую участь»: Боярская рассказала о желании стать домохозяйкой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Согласна на такую участь»: Боярская рассказала о желании стать домохозяйкой

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Елизавета Боярская призналась, что была бы рада стать домохозяйкой, о чем так грезил ее отец Михаил Боярский. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале Meduza.

По словам артистки, ее мужу Максиму Матвееву интересно сниматься в кино, а самой ей нравится заниматься детьми.

— Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, — была бы очень счастлива. Я на сто процентов согласна на такую участь, — заявила Боярская.

Она также добавила, что супруг не так давно ушел из театра и стал активно работать в кино. Она же хочет больше посвящать себя театру.

Артистка отметила, что комфортно себя чувствует в Малом драматическом театре на улице Рубинштейна. При этом она заметила, что в кино будет сниматься теперь реже.

Ранее Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне COVID-19, посоветовав им искать другие способы заработка в нелегкий период пандемии. По словам артиста, им должно быть стыдно за подобные требования.

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РаботаЕлизавета Боярскаятеатр
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