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«Красавцы»: муж Елизаветы Боярской показал подросшего сына
Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Красавцы»: муж Елизаветы Боярской показал подросшего сына

Юлия Курганова

Звезды

Супруг Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев редко делится фото с детьми. На днях он порадовал подписчиков и опубликовал снимок со старшим сыном Андреем в Instagram, мальчику восемь лет.

Отец и сын напомнили пользователям, что скоро наступит Новый год, а это значит, что пора готовить подарки. Они смастерили из конструктора милые елочные украшения — фигурки снеговика и Деда Мороза. Таким образом звездная семья приняла участие в благотворительной акции, благодаря которой дети, нуждающиеся в заботе, получат подарки.

Матвеев с сыном продемонстрировали поделки на камеру.

«Красавцы»: муж Елизаветы Боярской показал подросшего сынаФото: instagram.com/maxim_matveev_/

Поклонники тут же стали обсуждать, на кого же похож сын актеров. Их мнения разделились — некоторые писали, что мальчик является копией мамы, другие отмечали схожесть сына с отцом. Но все сошлись на том, что наследник растет красавцем.

«Андрей — вылитая Лиза»; «Красавцы!»; «Какой хорошенький мальчишка вырос!»; «У красивых родителей и дети симпатяги», — написали фолловеры.

Напомним, что Матвеев и Боярская познакомились на съемках ленты «Не скажу», где оба сыграли главные роли. Их рабочие и дружеские отношения переросли в романтические, и актеры сыграли свадьбу в 2010 году. Они долгое время жили на два города — Санкт-Петербург и Москву. Только в прошлом году пара приобрела сразу несколько квартир в историческом доме в Северной столице и актер переехал к жене.

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