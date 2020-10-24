«Не узнать»: муж Боярской предстал перед поклонниками лысым и с усами

Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты более 10 лет / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Супруг Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев решил провести небольшой эксперимент со своим имиджем, и результат очень удивил его поклонников. На своей странице в соцсети Instagram он опубликовала довольно странное и в то же время забавное фото, на котором его трудно узнать.

Актер предстал перед поклонниками практически с лысой головой и с усами. На снимке у Матвеева видна очень большая залысина, и редкая прядь волос с трудом ее прикрывает. При этом у него также внезапно появились густые усы. Довершают непривычный образ артиста очки.

— Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. Отличная фраза! Пусть останется на память, — написал под фото актер.

Поклонники и коллеги Матвеева принялись шутить над его новым образом, а фанаты отметили, что не узнали кумира.

«Не узнать»; «Вот это преображение!»; «Наконец-то стал собой!»; «Макс, молодец! Хватит стесняться!»; «Как я рада тебя видеть без париков и грима», — оставили комментарии коллеги артиста и поклонники.

Елизавета Боярская иронично отметила под снимком, что хочет поцеловать мужа в «лысинку».

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