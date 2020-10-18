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«Я кот»: муж Боярской опубликовал веселое фото из примерочной
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Я кот»: муж Боярской опубликовал веселое фото из примерочной

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Максим Матвеев на своей странице в соцсети Instagram опубликовал забавный снимок из примерочной магазина, на котором он якобы готовится к зиме.

На фото актер в теплой пижаме и в шапке с кошачьими ушками.

— Максим, блин, ну сколько можно там торчать? Зашел же только джинсы померить... — подписал публикацию Матвеев, очевидно, цитируя жену — актрису Елизавету Боярскую.

«Я кот», «семейные будни», — добавил актер в хештегах.

Подписчики актера оценили снимок и оставили множество комментариев: «И тапочки тепленькие обязательно»; «Утепляетесь?»; «Это пижамка на зиму».

Напомним, Матвеев и Боярская женаты уже на протяжении десяти лет. У пары двое сыновей — Андрей и Григорий.

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магазинсемейные парыЕлизавета Боярская
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