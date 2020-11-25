Фестиваль объединяет артистов со всего мира

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В среду, 25 ноября, в Доме музыки стартовал ХVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей». На концерте в честь открытия выступил камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством дирижера Владимира Спивакова.

В этом году в фестивале примут участие более тысячи детей со всей России в возрасте от 8 до 16 лет. Большинство артистов — из Москвы. На сцену выйдут и дети из других стран: Китая, Японии, Нидерландов.

— Мы проводим фестиваль, чтобы объединить народы с разной культурой, менталитетом. Цель — наладить дружеские связи с коллегами из-за рубежа. А поможет нам в этом искусство, — сказал художественный руководитель Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Петр Гулько.

В этот раз организаторы получили небывалое количество заявок на участие. Жюри в течение года отобрало самых талантливых артистов. Они представят публике вокальные, хоровые, инструментальные, оркестровые выступления, цирковые и хореографические номера.

— В этом году концерты будут проходить без зрителей. Это сложно для артистов, ведь они не чувствуют их поддержки. Но трансляции посмотрят больше людей, чем могло бы прийти на очные концерты. Это большая ответственность, — добавил Петр Гулько.

Фестиваль продлится до 20 декабря. Концерты проведут в Московской государственной академической филармонии, Третьяковской галерее, картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова и на многих других площадках.

— Наш фестиваль открыт для талантливых детей из больших и малых российских городов, разных стран мира. Для них это большое событие, которое запомнится на всю жизнь, — сказал основатель фестиваля, народный артист Советского Союза Владимир Спиваков. — Сейчас в мире происходит такое, что мы не можем пока полностью осмыслить. Нам всем необходимо поддерживать друг друга. И такой опорой может стать искусство.

СПРАВКА

Фестиваль «Москва встречает друзей» создан Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы и столичного Департамента культуры.

Впервые его провели в 2004 году. В состав оргкомитета фестиваля входят многие известные политики, общественные деятели, ученые, представители сферы культуры и искусства.

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