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Названы номинанты на музыкальную премию Grammy
Билли Айлиш среди номинантов на престижную музыкальную премию / Фото: instagram.com/billieeilish/

Названы номинанты на музыкальную премию Grammy

Юлия Курганова

Музыка

Названы номинанты на музыкальную премию Grammy в категории «Песня года». Об этом сообщили во вторник, 24 ноября, представители Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в ходе видеотрансляции на сайте Grammy.

На премию выдвинули композиции «Black Parade» Бейонсе, «Everything I Wanted» Билли Айлиш, «Don't Start Now» британки Дуа Липы и «Cardigan» Тейлор Свифт. Также на победу в данной категории претендуют песни «Circles» Пост Малоуна, «The Box» рэпера Родди Рича, «If the World Was Ending» канадца Джей-Пи Сакса и американки Джулии Майклз и хит «I Can't Breathe» певицы H.E.R., которая посвящена афроамериканцу Джорджу Флойду, умершему после задержания полиции в Миннеаполисе в США..

Академия включила в число номинантов на музыкальную премию Grammy в категории «Лучший новый исполнитель» певиц Фиби Бриджерс и Ноа Сайрус. Также на победу в этой номинации претендуют канадский диджей Кайтранада, Чика, Ди-Смоук, Доджа-Кэт, Ингрид Эндресс и Меган Ти Стэллион. В прошлом году награду в этой категории получила Билли Айлиш.

63-ю церемонию вручения Grammy будет транслировать телекомпания CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (04:00 по московскому времени 1 февраля).

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