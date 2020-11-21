Агутин победил в номинации на международном конкурсе USA Songwriting Competition

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин победил в номинации «Мировая музыка» на международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что артист представил там песню Just a Rainy Day в соавторстве с американским продюсером Алексом Сино. Также композицию включили в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

В финал конкурса прошел российский гитарист Роман Мирошниченко с композицией Alien's Electrik Dream. Ее номинировали в категории «Инструментальная музыка».

Конкурс USA Songwriting Competition проводится с 1995 года. Победители каждой номинации получают памятные подарки на общую сумму 2,2 тысячи долларов. Обладателю Гран-при вручается вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Трех главных победителей объявят 25 ноября.

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