«Женщина без возраста»: помолодевшая Варум восхитила подписчиков стильным образом

Фото: instagram.com/agutinleonid

Певица Анжелика Варум восхитила поклонников своим внешним видом. В Instagram-аккаунте артистки фанаты засыпали ее комплиментами.

Певица поучаствовала в фотосессии для одного из журналов. Перед объективами фотоаппаратов она предстала в белом свободном костюме и с маленькой собачкой. Видео о том, как шла подготовка к съемке, Варум выложила в соцсеть.

«Женщина без возраста»; «Эталон женственности без намека на пошлость»; «Вы просто космос», — написали подписчики Варум в комментариях.

Ранее Анжелика Варум прокомментировала предложение отомстить своему супругу Леониду Агутину из-за новости об измене.

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