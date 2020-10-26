«Зачем же так радикально»: Варум прокомментировала предложение отомстить Агутину

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Прошло уже больше месяца с того момента, как весть о возможной измене певца Леонида Агутина супруге Анжелике Варум «подняла на уши» весь интернет. Казалось бы, обсуждать больше нечего, однако фанаты и подписчики до сих пор переживают за звезду и даже предлагают собственные методы мести Агутину.

— Машенька, опять этот медведь изменил вам? Наш магазин представляет биты для бейсбола и прочих нужд, — с иронией обратились консультанты спортивного магазина к певице.

Однако Анжелика отметила, что не придерживается таких жестоких методов наказания.

— Зачем же так радикально — с битой да в русскую народную сказку, — ответила российская артистка.

Напомним, что ранее в звездной паре произошел скандальный эпизод на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. По словам неизвестных источников, артист проводил время с красивой брюнеткой в одном из отелей Сочи всю ночь, а наутро юная особа рассказала обо всем своим подругам.

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