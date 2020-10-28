Отец Агутина вернулся домой после госпитализации из-за коронавируса

Фото: Instagram / agutinleonid

Николай Агутин, отец известного музыканта и певца Леонида Агутина, у которого 12 октября врачи диагностировали тяжелую форму коронавируса, был выписан из больницы.

— Меня вчера выписали, я уже дома. Все замечательно, тест отрицательный, но карантин на 14 дней, — сообщил он.

Ранее в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии отца Леонида Агутина. Отмечалось, что уровень насыщения крови кислородом в его организме опустился до предельно низких значений, что было очень опасно ввиду преклонного возраста мужчины и грозило серьезными последствиями.

Отец Агутина проходил недельное лечение в московской больнице в Коммунарке. Он отметил, что там «умеют приводить в чувства», передает Starhit.

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