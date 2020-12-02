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Не успел исполнить мечту: друг Плотникова рассказал о том, что происходило с артистом перед смертью
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Не успел исполнить мечту: друг Плотникова рассказал о том, что происходило с артистом перед смертью

Рафаэль Залян

Культура

Актер Борис Плотников, умерший от коронавируса, до последнего пытался ходить на работу. Он готовился исполнить на сцене главную роль в премьере по произведению Агаты Кристи. Подробности о последних днях жизни артиста корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил российский театральный критик и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

По его словам, мэтр еще неделю назад пропустил репетицию спектакля по причине обострившейся болезни.

— У нас как раз был прогон, и Борис Григорьевич должен был принимать участие в нем, но из-за плохого самочувствия он не пришел на репетицию. Известие о смерти поступило от студентов наших, а потом я связался с супругой артиста, и она подтвердила, что Бориса Григорьевича больше нет с нами, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», уход Плотникова — это огромная потеря для отечественной культуры.

— Он был феноменален, невероятен и неповторим. Конечно, нам будет не хватать его. Светлая ему память, — сказал критик.

Заславский не уточнил, что стало причиной смерти артиста.

Напомним, ранее стало известно, что на 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. У актера ранее выявили коронавирус.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). Его кинодебют состоялся в 1976 году: он получил всесоюзную известность после съемок в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».

Также многие знают Плотникова по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Среди прочего он был профессором кафедры мастерства актера и руководителем мастерской в ГИТИСе. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».

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