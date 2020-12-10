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Становимся духовно богаче, изучая традиции
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Становимся духовно богаче, изучая традиции

Борис Орлов

Культура

На этой неделе состоялась научная конференция и презентация историко-документальной выставки «Клир и мир. Святыни и духовная жизнь русского казачества. К 100- летию Исхода».

Участники онлайн-мероприятия обсуждали духовную и культурную жизнь казачьей эмиграции, роль священнослужителей в сохранении казачьих традиций в эмиграции и многие другие вопросы. В конференции приняли участие сами казаки, их духовные пастыри, а также ученые, исследующие казачью культуру, из регионов России и зарубежья. Участники прочитали много интересных докладов, с одним из которых выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Казачья культура — неотъемлемая часть общей русской культуры, отмечали участники форума. Изучая ее, мы становимся духовно богаче и, что не менее важно, повышаем уровень своей исторической грамотности.

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Казачествонаучно-техническая конференцияистория
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