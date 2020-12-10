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В Армении впервые прошел отборочный тур меджународного конкурса «Романсиада»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Армении впервые прошел отборочный тур меджународного конкурса «Романсиада»

Оксана Васильева

Культура

В Армении впервые состоялся отборочный тур международного конкурса – «Армянская (Ереванская) Романсиада», организованный по инициативе Благотворительного фонда сохра­нения искусства русского романса «Романсиада» и Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване при содействии Музыкального общества Армении. В конкурсе принимали участие студенты Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и солисты молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна.

Участников поприветствовали руководитель Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская и генеральный директор Московского культурног-делового центра (МКДЦ) «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

— Конкурс станет традиционным, способствуя тем самым выявлению новых талантов и дарований. «Романсиада» — еще одна возможность наладить, укрепить и развивать культурный диалог между нашими дружескими странами» — отметил Генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

В составе жюри, который возглавлял Заслуженный деятель культуры, профессор Консерватории Давид Казарян, вошли: заведующая кафедрой вокального отделения, профессор Гаянэ Гегамян, преподаватели той же кафеды, заслуженные артисты Армении, солисты Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна Марине Деинян, Асмик Ацагорцян, Арнольд Кочарян и лауреат многих престижных международных конкурсов Ребека Оджахян.

Победителем конкурса стал студент Ереванской консерватории Тигран Мелконян (аккомпаниатор: Левон Джавадян). Тигран исполнил романсы «Снова как прежде один» и «Как сон». Победителями конкурса также стали Джулиана Григорян и Лусине Степанян, которые поделили почетное 2-ое место, а Белла Амарян была удостоена 3-ей премии.

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