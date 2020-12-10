Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
И немного света может рассеять мглу
/ Фото: Александр Пушник, «Вечерняя Москва»

И немного света может рассеять мглу

Никита Миронов  

Культура

В четверг, 10 декабря,начинается праздник Ханука. В этом году его будут отмечать с 10 декабря до вечера 18 декабря.

Ханука — иудейский праздник огней. Их зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении Иерусалимского храма в 165 году до нашей эры. Суть чуда в том, что масла для лампад было достаточно для поддержания огня лишь в течение дня. А огонь в золотой меноре — подсвечнике — горел целых восемь дней.

— В этом году все массовые мероприятия отменены. В том числе, увы, и наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, — рассказывает главный раввин России Берл Лазар. — Отменены и все мероприятия для детей.

При этом, по словам раввина, ханукальная молитва в синагогах все же пройдет.

Конечно, со всеми ограничениями, включая соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

— К счастью, Ханука — это по большей части домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье, — убежден Берл Лазар. — А чтобы улучшить эту атмосферу, мы подготовили к рассылке специальные наборы — там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято вкушать в дни праздника. Хануку у иудеев традиционно отмечают пышными застольями. На столе обязательно должны быть блюда из творога и сыра, а также латкес — картофельные оладьи — и пончики.

А еще Ханука — это праздник детский. Все восемь дней детям принято дарить подарки, ценность которых по традиции должна день ото дня расти. Ну и, разумеется, в дни праздника каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми. При этом используется специальный светильник — менора. Как гласит древняя еврейская мудрость, «немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

Читайте также: Врач рассказал, где лучше провести новогодние праздники

семьярелигиозный праздниквременное ограничение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте