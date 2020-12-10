И немного света может рассеять мглу

/ Фото: Александр Пушник, «Вечерняя Москва»

В четверг, 10 декабря,начинается праздник Ханука. В этом году его будут отмечать с 10 декабря до вечера 18 декабря.

Ханука — иудейский праздник огней. Их зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении Иерусалимского храма в 165 году до нашей эры. Суть чуда в том, что масла для лампад было достаточно для поддержания огня лишь в течение дня. А огонь в золотой меноре — подсвечнике — горел целых восемь дней.

— В этом году все массовые мероприятия отменены. В том числе, увы, и наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, — рассказывает главный раввин России Берл Лазар. — Отменены и все мероприятия для детей.

При этом, по словам раввина, ханукальная молитва в синагогах все же пройдет.

Конечно, со всеми ограничениями, включая соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

— К счастью, Ханука — это по большей части домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье, — убежден Берл Лазар. — А чтобы улучшить эту атмосферу, мы подготовили к рассылке специальные наборы — там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято вкушать в дни праздника. Хануку у иудеев традиционно отмечают пышными застольями. На столе обязательно должны быть блюда из творога и сыра, а также латкес — картофельные оладьи — и пончики.

А еще Ханука — это праздник детский. Все восемь дней детям принято дарить подарки, ценность которых по традиции должна день ото дня расти. Ну и, разумеется, в дни праздника каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми. При этом используется специальный светильник — менора. Как гласит древняя еврейская мудрость, «немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

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