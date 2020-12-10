Врач рассказал, где лучше провести новогодние праздники

/ Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Новогодние праздники стоит провести дома в кругу семьи из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин.

По его словам, в Новый год лучше ограничить контакты с людьми, ведь праздник является семейным. Например, роль Деда Мороза может сыграть мама или папа. Это уменьшит риск инфицирования от гостей и сделает атмосферу празднования теплой.

Также специалист призвал горожан избегать мест скопления людей. Он отметил, что на детских площадках, центральных городских площадях, несмотря на прохладную погоду, вероятность заражения увеличивается из-за нарушения социального дистанцирования.

Эксперт также напомнил о необходимости носить маску и перчатки.

— Таким образом, мой совет остается тем же — соблюдайте дистанцию, избегайте мест массового скопления людей, носите маску и перчатки, чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку. Все это поможет сохранить здоровье и провести праздники в теплой, семейной атмосфере, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Ранее аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года. Отмечается, что доля подарков в общем праздничном бюджете уменьшится с 45 до 40 процентов, новогодних угощений, напротив, вырастет с 41 до 44 процентов.

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